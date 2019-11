Rampelli: Italia fanalino di coda dell’Europa. È la “descrescita infelice” del governo rossogiallo

, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia , interviene sui conti pubblici. “Il rapporto della Commissione europea sui nostri conti pubblici è un altro schiaffo all’Italia”, dice Rampelli. “Il nostro Paese è l’ultimo per crescita all’interno dell’Unione europea. Economia in stallo, non ci sono segnali significativi di ripresa, la stima sul Pil 2019 rimane ferma al +0,1%, tagliata invece quella sul Pil 2020 (da +0,7% a +0,4%). Il mercato del lavoro è fermo al palo e la scarsa produttività mette a rischio i posti di lavoro. Il tutto a fronte di un debito pubblico destinato paurosamente a salire – nel 2019 al 136,2% e nel 2020 al 136,8% – come paventa Bruxelles. Complimenti al governo rossogiallo. L’esecutivo con una legge di bilancio senza investimenti ma con tante tasse ha avuto una lungimiranza catastrofica. Ci ha consegnato per prossimi anni un’Italia che non cresce, anzi, come volevano i 5 stelle, che decresce senza esserne però felice”.