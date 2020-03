Dittatura in Ungheria? Vale la pena di tornare sull’argomento, perché la sinistra – quella italiana – insiste senza un briciolo di autocritica.

Sono sufficienti un po’ di dati per capire quanto sono fasulli questi signori. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha in tasca la tessera del Pd. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la vuole prendere da tempo. Dieci ministri del governo Conte sono iscritti al Pd. Il membro italiana della commissione europea, Paolo Gentiloni, è iscritto al Pd. Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è tesserato Pd. Il Pd ha preso il 20 per cento alle elezioni. Governo assieme ai Cinquestelle che nemmeno sul radar dei sondaggi esiste più.

Dov’è la dittatura in Ungheria?

Dov’è la dittatura? Dove si vincono le elezioni come in Ungheria e dove si perdono, come in Italia?

In Ungheria Orban chiede al Parlamento che rappresenta in pieno l’orientamento maggioritario del popolo magiaro i poteri per gestire l’emergenza coronavirus. In Italia Conte se li prende e governa per mesi a colpi di decreti del presidente del consiglio dei ministri, limitando la libertà di movimento dei cittadini e tante altre cose.

Guardiamo in casa nostra…

Qui sarebbe democrazia, lì sarebbe dittatura.

Dice bene il senatore Fazzolari di Fratelli d’Italia: “Vergognoso diluvio di fake news da parte della sinistra contro la recente legge ungherese, che autorizza il governo Orban a misure straordinarie per affrontare l’emergenza Coronavirus. Se la sinistra nostrana si fosse premunita di leggere la Costituzione ungherese e di verificare quanto accaduto in Parlamento, invece di ripetere servilmente quanto viene riferito loro dal circuito di Soros e amici, avrebbe scoperto che quanto accaduto in Ungheria è totalmente lecito”.

In Italia invece è bastato un signore non votato da nessuno per muoversi con straordinario ritardo di fronte alle migliaia di morti provocati dal Covid-19. Ed è servito persino il richiamo del presidente Mattarella per costringere Conte a “parlare” con l’opposizione. E hanno la faccia tosta di sparlare di Orban.