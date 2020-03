“A parte le sciocchezze che stanno circolando in questi giorni sull’epidemia del Corona virus, non so se qualcuno si sia accorto e reso conto che in tutta questa tragedia dell’epidemia che ci ha colpito non una parola viene da Bruxelles? La presidente della commissione Von der Leyen non parla da giorni. E non propone nessun provvedimento di rilancio dell’economia europea che attraversa la più grande crisi del nostro tempo”. L’attacco pesantissimo ai silenzi e l’ostilità della Ue arriva da Riccardo Pedrizzi, ex senatore e presidente della Commissione Finanze della Senato.

Pedrizzi, nei giorni scorsi si era espresso sull’allarme demografico lanciato dall’Istat e dal Colle. Oggi torna sulla polemica con la Ue, che resta immobile, inerte, di fronte all’emergenza del coronavirus.

Coronavirus, salta il meeting dell’Ucid

Salta a causa del coronavirus il “Forum permanente sui valori dell’Imprenditorialità illuminata dalla fede” sul tema: “Popolazione e Sviluppo” organizzato dall’Ucid per martedì 10 marzo 2020 nella Sala Perin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo, sito Via delle Coppelle. “In base alle misure di prevenzione assunte dal Governo in merito all’emergenza del Coronavirus ed essendoci pervenute numerose richieste di soprassedere all’organizzazione del Convegno del CTS, la Segreteria del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ucid ed il senatore Riccardo Pedrizzi, presidente nazionale del Cts, con grande rammarico, informano che il Forum sarà purtroppo annullato e riproposto non appena le misure di cautela sanitaria verranno revocate. Pertanto vi aggiorneremo sulla data futura dell’evento”, informa una nota dell’Ucid.