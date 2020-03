La tragica morte di un 16enne è una sconfitta per tutti, soprattutto se il ragazzo aveva imboccato una strada sbagliata. Ma la sua fine non autorizza nessuno a reazioni come quelle che due notti fa, a Napoli, hanno portato alla devastazione del pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Di più, il dolore per la fine del ragazzo non deve diventare la scusa per manifestare odio e ripulsa verso lo Stato. A sostenerlo, dai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, il numero uno dell’antimafia, Federico Cafiero De Raho. Tanto più che Ugo Russo – questo il nome del baby rapinatore ucciso – aveva minacciato un carabiniere in borghese cui voleva rapinare l’orologio. Vero che era armato di pistola-giocattolo, ma è altrettanto vero che non si può pretendere dall’aggredito di rendersene conto in un agguato in piena notte.

Devastato un pronto soccorso e spari ai carabinieri

Nel corso dell’intervista, il capo della Dna ha messo a fuoco non tanto la dinamica della morte di Russo («toccherà alla magistratura stabilire se il carabiniere ha agito per legittima difesa o se ci sia stato un eccesso»), quanto le reazioni che ne sono seguite. «Intervenire in quel modo, in gruppo, con danneggiamenti e minacce – ha sottolineato Cafiero De Raho -, è certamente una manifestazione criminale». Purtroppo non nuova né isolata nel turbolento territorio di Napoli e provincia. «Come se le istituzioni siano diventate il nemico da abbattere. Forse è questo il profilo che va approfondito», ha suggerito il superprocuratore.

Cafiero De Raho: «Sospetta matrice di camorra»

Tesi avvalorata dalla circostanza che alla devastazione è seguita la “stesa” ad opera di due persone in scooter che hanno sparato contro una stazione dei carabinieri. Il capo della Dna non ha dubbi: «Vogliono evidenziare uno scontro, una frattura fra quel gruppo armato e lo Stato». Davvero troppo perché si possa ricondurre tutto a rabbia o a disperazione. Per il magistrato, infatti, «bisogna capire se queste manifestazioni sono espressioni di di una camorra del luogo». Gli ingredienti ci sono tutti. «Laddove ci si porta armati con forme di intimidazione così evidenti – spiega Cafiero De Raho – si torna agli elementi di quella fattispecie di associazione mafiosa, che si avvale della forza dell’intimidazione, che produce assoggettamento e omertà».