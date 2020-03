Chissà quante lacrime versa da lassù Mirko Tremaglia e quanto orgoglio manifesta per quel suo mondo che attraverso la fondazione An si unisce attorno all’ospedale di Bergamo.

Tante emozioni ti procura la decisione di donare mezzo milione di euro alla struttura sanitaria più tormentata dal coronavirus. Quel Covid-19 che va fermato prima che devasti totalmente l’Italia ha fatto una carneficina a Bergamo, la città di Mirko Tremaglia. E di Marzio, suo figlio. Anche lui scomparso prima di vedere tanto lutto.

Per Bergamo. Nel nome di Tremaglia

E la comunità che si ritrova nella vasta area rappresentata dalla fondazione Alleanza Nazionale ha mantenuto il proprio impegno. Ieri l’annuncio – con l’intervista al presidente Valentino – dell’avvio della campagna per sostenere quella sanità che si batte contro il coronavirus. Poi i versamenti dello stipendio del mese di marzo annunciati dai parlamentari di Fdi su input della Meloni, e la prima decisione: stanziato un milione di euro, la prima tranche di cinquecentomila euro proprio in direzione di Bergamo. Arrivano i bonifici e vanno laddove servono. Poi si deciderà il resto. Il vicepresidente dell’ente, nonché nostro AD, Antonio Giordano, ha improvvisato un esecutivo d’urgenza in video conferenza.