Mentana torna alla carica. E va all’attacco di Conte. «Che bisogno c’era di questa comunicazione emozionale a reti unificate?».È la domanda che il giornalista si pone su Facebook dopo il messaggio con cui, nella tarda serata di ieri, il premier Giuseppe Conte ha annunciato ulteriori misure restrittive. Il nuovo giro di vite, però, sarà in vigore da lunedì. E soprattutto, s’interroga sardonico e critico il direttore del Tg de La7: l’annuncio e la comunicazione alla nazione del nuovo provvedimento del governo non dovrebbero arrivare dopo la sua stesura?

«Non può essere tutto comunicazione. Se un governo decide di bloccare la gran parte delle attività produttive, prima stende il provvedimento, poi dirama un comunicato stampa con gli elementi essenziali. Da quando è in vigore lo stop. Fino a quando. Quali settori riguarda e quali invece no. E perché», afferma Mentana. Quindi, sempre più perplesso, aggiunge: «Poi, e solo dopo, arriva il discorso del premier. Che spiega perché si assumono decisioni così gravi. Cosa c’entrano con la lotta contro il contagio. E infine tutte le belle frasi che abbiamo ascoltato, per poi essere bersagliati (noi, perché il premier non ha voluto domande) dai quesiti di chi chiedeva se la sua attività fosse essenziale o no… Aggiungo (e conclude ndr): ora si viene a sapere che le misure entreranno in vigore solo lunedì. E allora che bisogno c’era di questa comunicazione emozionale a reti unificate?»…

Tra le righe delle critiche al discorso di mezzanotte