Per il secondo giorno consecutivo calano i contagi (sono 3780 contro i 3.957 di domenica), e diminuiscono i morti (sono 602 contro i 651 di domenica). Dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese sono ormai oltre seimila le vittime. 408 i guariti secondo il bollettino odierno della Protezione civile, che porta il totale a 7432.

Angelo Borrelli, nel consueto appuntamento serale, ha ringraziato gli italiani per la solidarietà dimostrata:oltre 25 milioni e mezzo raccolti in pochi giorni per far fronte all’emergenza. Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ha invece analizzato i numeri.

Una settimana importante

“E’ una settima importante per noi – ha detto – per valutare l’andamento delle curve e lo stiamo guardando con grande attenzione. Dobbiamo ricordarci che il contributo alle curve viene dalle Regioni del Nord e che il nostro sforzo è evitare che nelle Regioni del Sud le curve si replichino uguali a quelle del Nord. La scommessa di queste misure è fare in modo che queste curve non si riproducano”.

L’importanza del distanziamento sociale

“L’importanza delle misure – ha proseguito – è che si articolano con due grandi ‘gambe’: la prima è quella che censiamo ogni giorno, quella della risposta come cura nelle terapia intensiva. E’ una gamba messa a dura prova in molte Regioni e dobbiamo ringraziare i medici e gli infermieri. Vorrei enfatizzare la parte domiciliare, per fare in modo che la curva, auspicabilmente e il prima possibile torni, a scendere. Il passaggio richiede le misure di distanziamento sociale ma non può prescindere dal fatto che i sospetti devono limitare al massimo la possibilità di trasmettere ad altri l’infezione. Perché altrimenti non c’è terapia intensiva che tenga”.

Cosa si può fare per impedire ai positivi asintomatici di contagiare? “Le soluzioni sono molteplici – ha detto Brusaferro – tutti stiamo studiando eventuali evoluzioni di quanto stiamo facendo e dobbiamo certamente tenere da una parte la rigorosità nel distanziamento sociale ma anche renderlo sostenibile”. Da valutare, quindi, forme che consentano di tenere insieme i valori di libertà e la modalità di garantire l’efficacia del distanziamento sociale.

Sorveglianza speciale per il Sud, infine, dove a 15 giorni dall’ondata di partenzedalla Lombardia i numeri sono abbastanza contenuti. “Credo che al momento questi dati non devono darci illusioni – ha detto Brusaferro – dobbiamo continuare ad essere attenti e rigorosi, la curva rappresenta in maniera cronometrica i nostri comportamenti”.