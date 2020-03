Meloni: “Ora è il tempo dei fatti. Subito blocco dei mutui e delle tasse”

Giorgia Meloni dai suoi profili social esorta il governo ad agire sul fronte economico che rischi di mettere in ginocchio le famiglie italiane. “Alle nuove disposizioni assunte su tutto il territorio nazionale per far fronte all’emergenza coronavirus, deve corrispondere una risposta immediata dello Stato per sostenere famiglie e imprese. Subito blocco dei mutui e delle tasse, con la cassa integrazione per tutti e con ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi: Fin dal primo momento abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare, ora non perdiamo altro tempo. Gli italiani hanno bisogno di risposte e misure adeguate”.

“Perché continuiamo a portare avanti misure che cambiano ogni giorno senza spiegare ai cittadini come si fa a ottemperare a quelle misure? – chiede Meloni – Se la gente deve stare a casa, vuol dire che i negozi devono stare chiusi? Oppure stanno aperti? E se stanno aperti perché chi lavora nei negozi non ha lo stesso diritto distare a casa che si sta chiedendo ai cittadini? E se le scuole sono chiuse come mai nessuno non ha ancora detto alle famiglie come lo Stato le aiuterà a tenere a casa questi bambini?”.

Meloni: “Ci vuole un supercommissario”

Anche per la leader di FdI occorre una figura istituzionale che parli per tutti e senza equivoci. “Io dico che bisogna nominare un supercommissario”. Il nome di Guido Bertolaso “va benissimo”, ha affermato nel corso dei vari interventi televisivi. Per Meloni il premier Giuseppe Conte ha “scelto di mettersi a capo della catena di comando” ma “vedo molta confusione nel governo – osserva – serve una persona che parli e quando dà le informazioni le dà certe. Questa confusione sta producendo sia caos per i cittadini sia nella capacità di rendere le misure realmente efficaci sia dal punto di vista economico”.