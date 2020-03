Meloni: «L’Europa vuole mettere definitivamente l’Italia in ginocchio. Vi dico perché» (video)

«Nella comunicazione c’è stata troppa confusione dall’inizio di questa vicenda. Tante cose che potevano essere fatte subito, noi non le abbiamo fatte. Adesso di parla delle mascherine: ci rendiamo conto che noi quando già era scoppiato il caso di Codogno abbiamo mandato in Cina due tonnellate di strumenti sanitari? Qualcuno lo ha raccontato?». Giorgia Meloni non usa mezzi termini a “Dritto e rovescio” su Retequattro. La verità va detta. «Adesso», aggiunge, «la Cina ci sta dando una mano? Noi l’abbiamo data prima. Quando c’era il rischio concreto che il problema potesse arrivare a noi, nessuno si è preoccupato di come fare a trovare mascherine e respiratori».

Meloni, l’attacco all’Europa

Durissimo l’attacco all’Europa. «È un’Europa nella quale ciascuno pensa per sé e contro qualcun altro. Le persone che circolano liberamente ma non abbiamo un protocollo comune nel caso di rischio pandemia. Si va in ordine sparso», dice la leader di FdI. «Non abbiamo a monte un sistema unico di certificazione dei contagi e delle vittime perché ognuno sta facendo come gli pare. Nessuno mi toglie dalla testa che altre nazioni abbiano nascosto quanti sono i loro contagiati e le loro vittime. Lo hanno fatto per poter puntare il dito contro l’Italia. E per non avere il contraccolpo economico che stiamo avendo noi».

La Lagarde sapeva quel che diceva…

«Finché il problema era solo italiano, l’Europa ha messo 200 milioni per il Coronavirus compresa la ricerca», incalza la Meloni. «Poi è diventato francese e tedesco e ora si comincia a parlare di miliardi. Abbiamo chiesto aiuto alla Banca centrale europea? Guarda caso, questa signora Lagarde ha fatto una gaffe che ci ha fatto perdere 17 punti sulla Borsa in poche ore. Pensate che una – che è stata per due mandati a capo del Fondo monetario internazionale – non sappia che se dice “non siamo qui per chiudere gli spread” la Borsa crolla?».

«Io non sono cretina…»

«Siccome io non sono cretina, escludo che sia stata una gaffe. E se non è una gaffe, vuol dire che c’è un disegno. E se c’è un disegno, quel disegno è: “È solo colpa dell’Italia”, così da metterla in ginocchio. Per poi acquisire i suoi asset strategici a prezzi stracciati e costringerla ad accedere al Fondo Salva Stati. Quindi, portare l’Italia al default e far pagare ai risparmiatori italiani il nostro debito», dice la Meloni.

Rinviata la decisione sul Mes

«L’eurogruppo ha rinviato la decisione sul Mes, è stata una vittoria di Fratelli d’Italia. Ma non per questo abbasseremo la guardia. L’Europa deve spendere ogni energia e risorsa per affrontare l’emergenza».

Le proposte per mettere in sicurezza i medici

«Con Fdi abbiamo avanzato proposte per mettere in sicurezza i medici. Intendo anche personalmente fare una donazione ai sindacati dei medici che hanno chiesto delle dotazioni di protezioni individuali negli ospedali. Dobbiamo stare accanto ai nostri operatori anche concretamente», afferma la leader di FdI.

Meloni: gli italiani sono un modello

«Vedo che gli italiani sono molto bravi e penso debba essere detto. Tra qualche tempo saranno presi come modello. Sono fiera anche che l’Italia non abbia fatto la scelta di altre Nazioni come la Gran Bretagna.Cioè, “i più deboli moriranno”. Noi abbiamo detto che vogliamo curare tutti e per farlo dobbiamo circoscrivere il virus ed evitare che scenda verso le Regioni che hanno piani sanitari più deboli. Penso sia giusto continuare a fermare gli spostamenti», conclude Giorgia Meloni.