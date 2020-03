“Le famiglie che hanno perso la propria fonte di reddito non possono aspettare i tempi della burocrazia”, dice la leader di Fratelli d’Italia in un video su Facebook. “Bisogna dare subito 1000 euro con un semplice click a chiunque ne faccia richiesta (meglio online) direttamente alla propria banca. Si stabilisce in modo semplice chi ne ha diritto come sostegno. Chi come prestito. Per chi non ne ha diritto le verifiche si fanno dopo, finita l’emergenza. Intanto zero burocrazia e zero perdite di tempo. 1000 euro a chi dichiara di averne bisogno. SUBITO!”-

Fratelli d’Italia – ripete – 1000 euro subito sul conto corrente di qualunque italiano ne faccia richiesta compilando un semplice modulo presso la propria banca. In cui ha il conto corrente, dove versava lo stipendio o gli introiti a fine mese”. “Decine di migliaia di famiglie presto se non domani non possono permettersi di fare la spesa”, prosegue Meloni . “La nostra civiltà non può assistere a scene di disperazione come quelle che abbiamo visto. Il governo ha varato un decreto, ma non si conoscono i tempi in cui le risorse verranno erogate. Ecco la proposta di– ripete – 1000 euro subito sul conto corrente di qualunque italiano ne faccia richiesta compilando un semplice modulo presso la propria banca. In cui ha il conto corrente, dove versava lo stipendio o gli introiti a fine mese”.