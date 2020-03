Meloni: «Non chiediamo all’Europa l’elemosina, rivogliamo i nostri soldi» (video)

Alcuni Paesi dell’Europa non solo hanno mostrato “inconsistenza e cattiveria” verso l’Italia alle prese con il coronavirus, ma “ci hanno addirittura accoltellato alle spalle mentre lottavamo”. “All’Europa non chiediamo elemosina ma i nostri soldi”. Sono alcuni dei passaggi più forti della diretta Facebook di Giorgia Meloni sullo scottante tema della politica Ue per affrontare l’emergenza coronavirus. “C’è stato un tempo -dice ancora- in cui siamo stati ignorati, in una fase derisi ed ignorati” e “poi accoltellati alle spalle”, accusa la leader di Fratelli d’Italia. “Noi ci riprendiamo i 15 miliardi che abbiamo messo nel Fondo salva Stati e ci spendiamo quelli. Quello che in Europa c’è noi abbiamo contribuito a crearlo, in tutto

quello che l’Europa ha ci sono soldi nostri, sacrifici nostri, volontà nostra, disponibilità nostra. Noi abbiamo fatto per l’Europa molto più di quanto l’Europa fino ad oggi abbia fatto per noi. Il Fondo Salva Stati esiste perché c’è qualcuno che ci ha messo dei soldi, rivogliamo quei soldi”.