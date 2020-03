Meloni: “Basta rinvii: tutto chiuso per 15 giorni. Subito Bertolaso e fermezza nelle carceri”

Basta rinvii, basta tententamenti, intima Giorgia Meloni. “A questo punto conviene dire: ragazzi, tutti a casa 15 giorni”. La leader da Fdi, a Radio Capital, aggiunge che “nella confusione si rischia di creare più contagio” e che lo Stato non può “scaricare su cittadini e imprese scelte che spetterebbero alla politica”.

Il coronavirus meglio se gestito da un commissario

“Alla nostra proposta di un super commissario per l’emergenza coronavirus il governo non ha detto no. Solo che mi pare pensi a una figura diversa da quella che per noi dovrebbe essere. Ossia una persona che si occupi di tutte le emergenze del caso e che non si preoccupi del consenso”. Guido Bertolaso, “a noi va benissimo” ma “non ci impicchiamo a un nome”.

Meloni: “Non trasformiamo il carcere in un luna park”

La Meloni, oltre a chiedere maggiori risorse economiche, attacca il Guardasigilli: “Deludente l’informativa in Senato di Bonafede sulle violenze e le devastazioni che si sono consumate nelle carceri. Il ministro della Giustizia non ha proposta nessuna misura drastica contro chi ha fomentato e preso parte alle rivolte. Sono stati commessi gravissimi reati, ci sono ancora 16 evasi e la legalità non è ancora stata ripristinata. Solo il coraggio e lo straordinario lavoro dei nostri agenti di Polizia Penitenziaria, delle Forze dell’ordine e dell’Esercito hanno evitato il peggio”.

Fratelli d’Italia chiede ancora una volta che i rivoltosi vengano giudicati per direttissima e che sia applicato alla l’articolo 81 del codice penale. “Un articolo che prevede che, in caso di più reati commessi contestualmente, sia applicata la pena più alta aumentata fino al triplo. E il momento in cui lo Stato deve dimostrare con forza che c’è e deve farlo in modo inequivocabile. Non consentiremo che l’emergenza coronavirus diventi il ‘Luna Park’ dei criminali e di chi ha messo a ferro e a fuoco le carceri”.