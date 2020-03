Lollobrigida (Fdi), medici senza protezione e protocolli inadeguati

«È a dir poco drammatica la situazione di pericolo in cui versano i medici e gli operatori sanitari del Lazio, da noi più volte denunciata e rappresentata anche oggi dal presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma, Antonio Magi. Al momento nella Capitale vengono registrati 84 medici positivi al coronavirus, ma il numero è destinato a crescere velocemente perché ancora in moltissimi sono sprovvisti di protezioni per scongiurare il contagio. Una condizione allarmante e del tutto prevedibile data l’inadeguatezza dei protocolli previsti nella regione Lazio. Vista anche l’assenza di informazioni adeguate. La grave mancanza di misure utili alla sicurezza degli operatori sanitari. E l’assenza di sufficienti tamponi per medici e operatori in settori sensibili. A tutto ciò si aggiunge anche lo sperpero di risorse preziose che la Regione avrebbe potuto, e dovuto, impiegare per la riqualificazione di strutture pubbliche dismesse da poco. E che invece sono state destinate a cliniche private ancora non completamente operative.

Un documento sulle criticità presentato dai consiglieri di minoranza nel Lazio