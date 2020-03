Lo definisce un video-sfogo da Bergamo, che in questi giorni rappresenta l’epicentro dell’epidemia da Covid-19. A realizzarlo su Fb e youtube è Mario Sancinelli, e il suo sfogo è diventato virale in poche ore. “Le cose vanno male – esordisce rivolgendosi al presidente Mattarella e al premier Conte – perché i governanti da gennaio sapevano che l’epidemia sarebbe arrivata. Ma non si sono preparati, non hanno fatto scorta di camici e mascherine”.

Prosegue poi accusando i politici che hanno fatto gli aperitivi sui Navigli e poi sono corsi a fare il tampone al primo segnale di difficoltà, mentre lo stesso tampone a Seriate e a Bergamo non è stato possibile farlo ai sanitari e a tante delle persone che sono morte.

Il suo bersaglio è la classe politica incapace di decidere. “Mi auguro che fermiate tutto – dice Sancinelli rivolto ai governanti – mi viene da piangere quando vedo il giornale la mattina, abbiate un po’ di stima per voi stessi, devolvete il vostro stipendio a favore dei medici e degli infermieri e campate con i 600 euro al mese che avete proposto per le partite Iva”. “Mi auguro che questo video faccia il giro di tutta l’Italia, un saluto a tutti e in particolare ai bergamaschi, tenete duro ma dopo ricordatevi di come si sono comportati”.