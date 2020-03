L’ira del sindaco di Lucera: “La Palombelli non sfotta la mazzarella ai meridionali” (video)

La frase è gergale: “Sfottere la mazzarella“. Niente di volgare, per i meridionali quel modo di dire significa “provocare”, andare a rompere le scatole su questioni delicate e su ferite “aperte” (sfruculiare, in napoletano).

A Barbara Palombelli il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, riserva una delle sue proverbiali dirette Fb nelle quali, in genere, si scaglia contro chi viola il divieto di restare a casa. Ma stavolta, nel video seguente, il primo cittadino se la prende con la giornalista di Mediaset che aveva detto che al nord il coronavirus è più diffuso perché lì sono ligi al dovere e al lavoro.

Nei giorni scorsi Tutolo aveva attaccato anche i suoi concittadini, che si riunivano nei garage per giocare a carte. “Al cimitero si può stare tutti insieme, uno sull’altro, ma non si può giocare a carte…”. Ma aveva anche invitato le parrucchiere, che vanno a casa delle persone, a smetterla. Per poi mettersi a cucinare, in dirette Fb dalla sua casa.

“Dobbiamo stare in casa e farlo in compagnia è sicuramente intelligente. A breve con i cicci cotti day». Ricette tipiche e battute che gli erano valse la citazione, su Instagram, della modella internazionale Naomi Campbell.

Ai fornelli Tutolo si era già cimentato sabato scorso con la preparazione dei taralli pugliesi, oggi si cimenterà con òa torta di mele. Dopo essersi “mangiato” la Palombelli.