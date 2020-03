Barbara Palombelli ricoperta di insulti. E lei reagisce: «Denuncio tutti, basta con le calunnie»

Vignette offensive, critiche feroci. Non ci sta, Barbara Palombelli. E reagisce. Con un post duro su Facebook, ha annunciato l’intenzione di passare alle vie legali. Tutto parte dalla sua trasmissione, “Stasera Italia” in onda tutte le sere su Retequattro. In collegamento con diversi ospiti tra cui il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ha commentato la drammatica situazione della città: «Il 90% dei morti è nelle regioni del Nord», ha detto. «Cosa può esserci di diverso? Persone più ligie, che vanno tutte a lavorare?». Una considerazione che ha causato una pioggia di insulti e critiche.

Barbara Palombelli: «La diffamazione via web è reato»

«La libertà di opinioneè sacra», ha detto Barbara Palombelli. «La diffamazione via web è un reato. Tutti i post e gli autori contenenti ingiurie, calunnie e diffamazioni vengono e verranno identificati. E chiamati a rispondere in sede civile di quanto hanno scritto».

«Hanno travisato il contenuto di quel che ho detto»

«I miei avvocati sono al lavoro», ha aggiunto. «Estrapolare una frase da un contesto in cui si parlava esclusivamente della tragedia di Bergamo, travisandone il contenuto, è un’operazione scorretta. Di tutto il resto si occuperanno polizia postale, magistratura e avvocati».

Gli “odiatori” scatenati sul web

Sui social in molti si erano scatenati. «Deve solo dimettersi», «dovrebbe fare le valigie e andarsene», alcuni giudizi sferzanti. Su Twitter e Facebook è stato un passaparola infinito. «Vorrei tanto spiegarti il motivo per cui il virus ha colpito il nord. Ma poi dovresti uscire di casa per andare a denunciarmi». E ancora, «tutto sei tranne una giornalista», «dovresti essere radiata dall’Albo».

Gli altri insulti a Barbara Palombelli

«Da una giornalista come lei non mi aspettavo che cadesse in un luogo comune così stupido. Che delusione». Per poi arrivare alle solite accuse di razzismo e di intolleranza. Con altro veleno: «Di te faremmo tranquillamente a meno».