Barbara Palombelli mostra in tv come realizzare una mascherina in casa. Lo ha fatto vedere, su suggerimento di un medico, durante la trasmissione Stasera Italia. All’inizio era stato detto che non c’era bisogno di uscire con una protezione ma ora la raccomandazione è di usare tutte le cautele possibili. E la sola mascherina neanche basta, servono anche gli occhiali per proteggere gli occhi. Ma essendo le mascherine praticamente introvabili come si fa? Ebbene bastano tre cose: una spillatrice, la carta da forno che tutti noi abbiamo in cucina e due elastici. La mascherina si fa pieghettando un rettangolo di carta da forno, poi si inserisce l’elastico ai due lati trattenendolo con la spipllatrice e la nostra mascherina è pronta. Meglio, se si deve uscire, indossarla. Questo l’appello di Barbara Palombelli.

Qui il video in cui si vede come realizzare la mascherina.