L’indignometro / Vergogna Rai: mancano idee, flop di ascolti e sesso in fascia protetta

L’indignometro di oggi solleva la sua asticella al livello massimo contro la Rai. L’attuale dirigenza del servizio pubblico ha dimostrato in diverse occasioni di non essere all’altezza del delicato compito affidatole. Anche da un punto di vista dell’offerta, siamo molto lontani dagli alti standard di qualità delle tv pubbliche straniere. Mancano idee, mancano programmi di punta ed anzi si persevera col compiere scelte che si rivelano, come prevedibile, un flop di ascolti. Ma quanto accaduto alcuni giorni fa in orario di punta e in piena fascia protetta ha dell’incredibile.

La Rai spiega come cambiare sesso

Mentre l’Italia intera è sotto shock perché non sa come né quando passerà l’emergenza coronavirus, ed è costretta in casa anche a guardare la televisione, sulla rete ammiraglia va in onda, alle 15.30 del pomeriggio una trasmissione che ci spiega i dettagli vari del cambiamento di sesso, la disforia di genere, gli ormoni e tutti i nessi e connessi. Un tema così delicato e controverso trattato dalla principale rete televisiva italiana tra la ricetta di un risotto e un tg. Non c’è bisogno di essere particolarmente addentrati in vicende televisive per capire che quanto accaduto non è solo censurabile, ma anche sanzionabile. Certi temi non possono essere trattati con tanta facilità, come se si parlasse delle ultime tendenze della moda. E men che meno in un orario protetto, con i bambini certamente a casa per via delle misure restrittive.

Addio fasce protette, c’è la libertà di sproloquiare

Trovo vergognoso che nessuno in Rai abbia fermato questo sconcio, sul quale come componente della commissione di Vigilanza vorrò personalmente fare chiarezza. Si impediscono ad alcune trasmissioni di informazione di andare in onda e poi si lascia libertà di sproloquiare su argomenti che meriterebbero ben altre collocazioni. La stessa Autorità delle comunicazioni, intervenuta incredibilmente per sanzionare alcuni programmi di informazione, a questo punto si occupi di quanto accaduto su Rai Uno. Un silenzio complice, in questo caso, sarebbe intollerabile.