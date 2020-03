Le verità nascoste di Procaccini (FdI): “Il coronavirus arriva da Francia e Germania” (video)

La denuncia di Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia, che spiega la convocazione di una seduta del Parlamento europeo a Strasburgo, una delle città francesi più “contagiate” dal coronavirus, sia una follia. “Non vogliono rovinare gli affari della città francese”, spiega Procaccini. Che in questo video spiega come la Francia abbia coperto, fin dall’inizio, la diffusione del coronavirus, che inizia il suo “percorso” lì e in Germania. “Ma per l’Unione europea gli appestati siamo noi…”. E le paranoie sono tutte italiane.