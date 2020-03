Giuseppe Conte non si smentisce. Inadatto a fronteggiare l’epidemia, presuntuoso, incoerente. Anche sulla chiusura delle frontiere il premier italiano si segnala per ottusità. A differenza di Emmanuel Macron che, dopo aver minimizzato l’emergenza, oggi a mezzogiorno chiude i confini francesi. E dice di essere in guerra.

Conte: sbagliato sospendere Schengen

Conte, reduce da un decreto “salva-Italia” che ignora l’Sos dei piccoli e medi imprenditori, giudica inutile sospendere Schengen. “Non è raccomandabile”, dice l’avvocato del popolo. “La restrizione dei controlli alla frontiere sospendendo il trattato di Schengen non è efficace. E’ una misura fuori della nostra portata. E inutile”.

Macron: siamo in guerra, chiudo le frontiere

Il presidente francese ha dichiarato solennemente il lucchetto alle frontiere. «Tutti i viaggi tra i paesi non europei ed europei saranno sospesi per 30 giorni. «Ho deciso di rinforzare le misure per ridurre il rischio di contagio. Da domani e per almeno quindici giorni i contatti saranno estremamente ridotti. Non saranno più permesse riunioni familiari né tra amici. Incontrarsi al parco o in strada non sarà più permesso». Anche l’inquilino dell’Eliseo non è certo un campione di coerenza. Dopo aver adottato una linea morbida nei confronti del Covid-19, aver ironizzato sugli italiani allarmisti, ora che Parigi è vittima dell’esplosione del virus, cambia idea. Con una giravolta di 360 gradi. «Siamo in guerra – ripete – una guerra sanitaria dove il nemico è invisibile».