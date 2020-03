Quelle parole pronunciate qualche giorno fa dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, avevano indignato l’Italia, gli italiani e perfino il presidente della Repubblica. Che si era sentito in dovere di richiamare l’Europa ad una posizione di solidarietà, anche finanziaria ed economica, dopo la presa di distanze della Lagarde che aveva fatto toccare il fondo a Piazza Affari in piena crisi da coronavirus.

“Quello legato all’epidemia di coronavirus è un grave choc” per l’economia europea che richiede da parte dei governi una risposta fiscale ambiziosa e coordinata per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio”, aveva detto la presidente della Bce Christine Lagarde ripetendo con forza gli aggettivi “ambiziosa e coordinata”. Ma aveva escluso interventi della Bce. “Non siamo qui per ridurre gli spread, non è compito nostro”, aveva detto ancora.

Parole che avevano provocato la reazione indignata dall’Italia, un po’ da tutte le forze politiche, opposizione in testa. La Meloni aveva chiesto addirittura le dimissioni della presidente della Bce, mentre lo stesso Conte si era mostrato molto infastidito. Peccato che dal web sia spuntato un video che testimonia come lo stesso premier italiano, poco prima della nomina della Lagarde, annunciasse pubblicamente il sostegno dell’Italia alla sua candidatura.

Guardare per credere.