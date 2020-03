L’Anpi vuole Orban e l’Ungheria fuori dall’Europa. Tutto perché il Parlamento ha votato i pieni poteri per il premier per fronteggiare la pandemia. Anche in tempi di emergenza sanitaria per l’associazione partigiani il pensiero fisso è il pericolo sovranista che fa rima col pericolo fascista.

L’Anpi: Orban come Hitler e Mussolini

“La svolta ungherese è un’intollerabile ferita all’Ue perché contrasta con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che si basa ‘sul principio della democrazia e dello Stato di diritto’. Nel 75esimo della Liberazione esigiamo che l’Ue espella l’indegno regime ungherese che ha tradito il patto antifascista da cui è nata l’idea di Europa”. A chiederlo è la presidente dell’Associazione nazionale partigiani, Carla Nespolo.

“In Ungheria, l’attribuzione dei pieni poteri a Viktor Orban, con l’ignobile pretesto della pandemia, segna la nascita di un regime antidemocratico e autoritario. E svela il pericolo delle formazioni cosiddette sovraniste che nascondono dietro la parvenza democratica pulsioni nazionaliste e liberticide – denuncia l’Anpi – A chi vaneggia sulla legittimità formale di tale decisione va ricordato che anche Mussolini e Hitler andarono al potere con una copertura di legittimità”.

Per i cinesi invece pranzi di solidarietà

Come si vede, il nemico principale per l’Anpi non è il Covid 19 ma i fantasmi del passato. Eppure la dittatura cinese non è così criticabile per l’associazione partigiani. Infatti proprio l’Anpi, quando il virus imperversava a Wuhan e nel resto della Cina, negava la necessità di misure di precauzione e, in nome della fratellanza universale e della solidarietà, organizzava pranzi con la comunità cinese in Italia per sconfiggere un inesistente razzismo. La parola d’ordine dell’Anpi e di tutta la sinistra era “abbraccia un cinese” mentre il virologo Burioni che ammoniva sui rischi purtroppo rivelatisi più che concreti veniva bollato come “fascioleghista”. Ora il nemico da additare, dopo il razzismo anti-cinese, è Orban. Non finiscono mai di scadere nel ridicolo e nel cattivo gusto.