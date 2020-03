Il logoro copione del bunker sotto assedio: Conte ha armato la lingua del servente Perilli e ha mandato a dire a Mattarella che lui non vuole schiodare e che dell’opposizione non sa che farsene.

Abbiamo un presidente del Consiglio irresponsabile che ha bisogno del capogruppo grillino al Senato – uno che ogni giorno deve cercare uno specchio per provare la famosa arrampicata – perché teme Draghi. A Palazzo Chigi temono più il capolinea che il coronavirus e hanno deciso di seminare odio a piene mani in apparenza contro il Centrodestra, in realtà contro i manovratori interni alla maggioranza.

La parte dei guastatori

Non stupisca che la parte del sicario la facciano proprio i Cinquestelle. Di solito il ruolo del guastatore tocca alle minoranze parlamentari. In questo caso il compito se lo carica il gruppo disperato di maggioranza relativa in Parlamento. Sanno di essere finiti e che se affonda Conte terminano di giocare pure loro. L’avventura iniziata con tante speranze agli albori del MoVimento finisce macchiata indelebilmente dai disastri di governo.