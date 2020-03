La Merkel vede nero: «In Germania il 70% delle persone saranno infettate dal coronavirus»

Angela Merkel è allarmata, vede nerissimo. «Dal 60 al 70 per cento delle persone in Germania saranno infettate dal coronavirus». È quanto avrebbe infatti affermato la cancelliera tedesca durante la riunione del gruppo parlamentare della Cdu. A riportare la notizia è la “Bild”. «Stiamo affrontando una sfida che non abbiamo mai avuto prima. Dipende davvero da noi».

L’allarme della Merkel

I timori della Merkel nascono dalla situazione generale. In Germania sono stati rilevati oltre 1.500 casi di contagio. Secondo i dati diffusi dai land più colpiti (Nord Reno Westfalia, Baviera, Baden-Wuerttemberg, Hesse, Bassa Sassonia e Berlino), c’è stato un aumento di 200 casi rispetto a lunedì. I nuovi dati ufficiali a livello nazionale verranno diffusi ancora dall’Istituto Robert Koch.

Stanziato un miliardo di euro in fondi aggiuntivi

Il parlamento tedesco si appresta ad approvare lo stanziamento di un miliardo di euro in fondi aggiuntivi da destinare alla lotta al coronavirus. Ad annunciarlo è il capogruppo dell’Unione al parlamento tedesco, il cristianodemocratico Ralph Brinkhaus.I fondi sono destinati, tra le altre cose, a sostenere la ricerca.

I contagi e i decessi per il coronavirus

«Il ministro della Salute e tutti i responsabili del sistema sanitario potranno disporre di tutte le risorse necessarie per affrontare la crisi del coronavirus», ha dichiarato. «La Germania ha oltre 1100 casi di contagio confermati e ha avuto due decessi legati al coronavirus».

Già 35mila i test effettuati, la paura della Merkel

La Merkel, con le sue parole, ha fotografato la situazione di tensione nel Paese. Sono circa 35mila i test per rilevare il coronavirus effettuati nella passata settimana dai medici tedeschi nei loro studi. Lo ha riferito la Kbv, l'associazione delle compagnie di assicurazione sanitarie. I test condotti negli ospedali non compaiono nella cifra. I laboratori tedeschi hanno una capacità di 12mila test al giorno.