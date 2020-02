La vittoria della destra in Turingia fa infuriare la Merkel. E Kemmerlich si dimette

La Cancelliera s’infuria. E ottiene la revoca (anzi, le dimissioni) del vincitore. Angela Merkel, spaventata dall’ascesa della destra, questa mattina aveva definito l’elezione del liberale Thomas Kemmerlich in Turingia “imperdonabile”. La cancelliera – a Pretoria – aveva affermato che il risultato – la nomina di un presidente con l’appoggio esterno dell’ultradestra di Afd – deve essere “revocato”. «È stato un brutto giorno per la democrazia», aveva aggiunto. Nel pomeriggio, sottoposto a un pressing politico senza precedenti, Thomas Kemmerich, liberale tedesco eletto ieri premier della Turingia con l’appoggio del partito xenofobo

Afd, si è dimesso definendo la sua scelta “inevitabile”.

In effetti, la svolta della Turingia, per certi aspetti, è storica. Per la prima volta in Germania il capo di un governo regionale eraè stato eletto con i voti del partito di estrema destra AfD. Il liberale Thomas Kemmerich si era candidato all’ultimo momento. Dopo che il premier uscente Bodo Ramelow, del partito della sinistra populista Die Linke, non era riuscito a ottenere la maggioranza necessaria nelle prime due votazioni. E al terzo scrutinio, Kemmerich ha ottenuto 45 voti. Uno più di Ramelow, sostenuto dal candidato dell’AfD.

Le reazioni del partito della Merkel

Già ieri, il leader socialdemocratico Norbert Walter-Borjans aveva chiesto ai cristiano-democratici e ai liberali dell’Fdp “di togliere di mezzo il problema”. «È inaccettabile – aveva detto – che Cdu ed Fpd facciano da piedistallo al fascismo». Allarmati anche i giornali. «Per la prima volta nella storia del Paese dal dopoguerra il presidente di un Land tedesco viene eletto con i voti dell’ultradestra», ha scritto la Zeit. Oggi pomeriggio la svolta.