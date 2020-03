Coronavirus, ora la Merkel ha davvero paura: è la situazione più grave dalla fine della II guerra mondiale. Dopo settimane di silenzio. Giorni e giorni di low profile su contagi e criticità. Nelle ultime ore la cancelliera tedesca rivela, suo malgrado, una forte preoccupazione per quanto sta accadendo in Germania e fuori dai confini. E, al di là di toni ufficiali e aplombe istituzionale, la Merkel dichiara: «La crisi del coronavirus è la situazione più grave che la Germania si trova ad affrontare dalla fine della seconda guerra mondiale».

La Merkel s’è desta: ecco cosa dirà stasera nel messaggio alla Nazione

Già, finalmente la Merkel s’è desta: quanto ha detto ieri sera la cancelliera tedesca Angela Merkel in un discorso televisivo alla nazione. «Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il nostro paese non doveva affrontare una tale sfida. Che dipende così tanto dal nostro agire insieme in solidarietà», ha sostenuto la cancelliera, esortando a non fare incetta di generi alimentari. E ancora: «È necessario rallentare la diffusione del coronavirus con misure appropriate e ragionevoli. In modo da guadagnare tempo», ha quindi aggiunto la cancelliera tedesca. Serve «tempo per sviluppare la ricerca del vaccino e dei medicinali utili a contrastare la diffusione del Covid-19. Ma, soprattutto, tempo per curare al meglio tutte le persone che si ammalano».