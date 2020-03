Italiani trattati da appestati: nave italiana vaga nell’Oceano in cerca di un porto

La nave italiana, carica di 64 nostri connazionali ma anche di tanti stranieri, vaga per l’Oceano in cerca di un approdo. E i porti, al suo passaggio, si chiudono e ci trattano come appestati. Come conferma la compagnia di bandiera, che incassa il no della Malesia.

”Costa Crociere conferma che a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal governo della Malesia all’arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana, la Costa Fortuna non è stata autorizzata ad entrare nel porto di Penang. Come da itinerario programmato. La nave è ora diretta ora verso Singapore”. Così in una nota Costa Crociere in merito al caso della nave da crociera Costa Fortuna, con a bordo 64 italiani. Ieri la Thailandia aveva negato l’attracco a Phuket a causa delle restrizioni adottate per l’emergenza coronavirus.

La nave italiana non sa dove approdare