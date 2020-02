Al momento, dagli esami sanitari effettuati a bordo della nave Daimond Princess, un cittadino italiano risulta positivo al test del Coronavirus. Lo si apprende dalla Protezione Civile.

Coronavirus, italiano sulla Diamond Princess positivo al test

Le attività di gestione dell’emergenza Coronavirus da parte del Comitato operativo della Protezione Civile presieduto dal capo dipartimento Angelo Borrelli proseguono. In queste ore il lavoro del tavolo, in stretta collaborazione con i ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani attualmente imbarcati sulla nave da crociera. Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie.