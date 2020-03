Il meteo non ci aiuta. Ancora qualche giorno infatti e torna il freddo. Da domenica, dicono. Queste giornate primaverili con temperature vicine o talvolta superiori ai 20°C saranno soltanto un ricordo. Dalla lontana Russia si sta avvicinando un nucleo gelido che irromperà sull’Italia. E che provocherà un crollo termico anche di 15 gradi rispetto a questi giorni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a sabato i valori termici si manterranno sopra la media del periodo. Ci saranno temperature massime tra 17 e 22°C su gran parte delle regioni. Il tempo risulterà pressoché soleggiato e con poche nubi, a parte un po’ di instabilità venerdì al Nordovest (attesi temporali pomeridiani) e sabato in Sicilia. Nel corso di domenica il tempo muterà radicalmente. L’irruzione di venti freddi dalla Russia, oltre a portare una fase di maltempo di stampo invernale, provocherà un graduale calo delle temperature che al Nord perderanno subito 10°C rispetto al giorno precedente. Da lunedì invece l’aria fredda dilagherà su tutta l’Italia con un ulteriore sensibile calo delle temperature. Il meteo non ci aiuta, insomma. Anche nella battaglia contro il virus.

Il meteo cambia da domenica sera Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che il risveglio di lunedì sarà davvero molto freddo con valori massimi tra 5 e 10°C al Nord, sotto i 14°C al Sud. Un freddo ancora di più accentuato dai venti freddi Nordorientali. Nei giorni successivi temperature in ulteriore diminuzione con il ritorno delle gelate notturne sulla Pianura Padana, forti sui rilievi e termometri in calo al Sud con meno di 10°C di giorno su molte città. Niente di buono, purtroppo.