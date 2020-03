Il coronavirus ha messo in ginocchio lo Sport. Barbaro (Asi) indica le misure da prendere subito

Il coronavirus ha colpito anche lo sport italiano. Lo denuncia il senatore Claudio Barbaro, presidente dell’Asi,associazione sportiva italiana. Che indica anche le misure da prender eimmediatamente. “Il mondo dello sport di base, è messo in ginocchio nelle regioni strette dalla morsa dell’emergenza virus Covid-19. Ora necessita di essere ascoltato e aiutato con atti concreti e immediati”.

Barbaro: lo sport va aiutato e ascoltato

“Ascoltato, dice Barbaro, poiché, ad oggi, Coni, Sport e Salute S.p.A. o anche le rappresentanze del sindacalismo autonomo – con una incomprensibile esclusione che appare di natura politica – non sono stati convocati in occasione del tavolo previsto per mercoledì 4 marzo dal Premier Conte. Né, tantomeno, il ministro dello Sport ha ritenuto opportuno invitare gli operatori del Settore. Ignorare il mondo dello sport su tutti i tavoli di confronto convocati dal Governo rappresenta una grave mancanza.

Aiutato, poiché la rete di palestre, centri sportivi, studi di personal training, piscine necessitano di riattivare al più presto la loro attività. Ed essere sorrette con azioni concrete”. Di seguito, alcune proposte, emerse nel corso di un incontro con gli operatori del settore e il senatore Claudio Barbaro, Presidente di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane).

Ecco le azioni da intraprendere

Istituire presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un “Fondo Utenze” per sostenere la ripresa economica per gli impianti sportivi. Ridurre o sospendere il pagamento dei canoni per l’impiantistica sportiva pubblica. Istituire presso la Sport e Salute S.p.A. un fondo per risarcire i costi sostenuti per la copertura assicurativa per tesserati (polizza Infortuni, polizza Rct) da parte delle società iscritte al Registro Nazionale Coni, nel periodo di emergenza. Riduzione immediata e direttamente in bolletta, per associazioni e imprese che gestiscono Palestre, Impianti Sportivi e Natatori di parte delle accise/tasse in misura congrua a supportare il momento critico e la successiva ripresa. Consentire ai tesserati residenti nelle aree gialle che non hanno potuto fruire degli impianti e praticare sport, di dedurre quota parte dei costi di abbonamento: nel dettaglio, possibilità per l’utente finale di dedurre, nella successiva dichiarazione dei redditi, le quote di abbonamento pagate da marzo a dicembre 2020, con sistemi tracciabili, per l’iscrizione alle associazioni e imprese che operano in palestre, impianti sportivi e natatori nella misura del 100% e fino ad un tetto massimo di € 1.000.

Ecco le azioni di autocondotta