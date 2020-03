Il coronavirus è come la terza guerra mondiale. E la sta vincendo la Cina: le mosse di Xi

L’epidemia da cornavirus la possiamo considerare a tutti gli effetti come una sorta di terza guerra mondiale. Nulla sarà più come prima. L’economia, i rapporti, la società del mondo sono stati irrimediabilmente stravolti. «È chiaro che il mondo – afferma l’economista Lucrezia Reichlin – dopo questa crisi sarà diverso da quello che abbiamo conosciuto e la ricostruzione andrà pensata in modo nuovo».

In questa fase, chi dimostra i riflessi più pronti sono proprio quelli che si preparano al dopo-coronavirus. I riflessi prontissimi li dimostra innanzi tutto la Cina. In questi giorni stiamo infatti assistendo a una sorta di offensiva di pace lanciata Xi Jinping a livello mondiale, ma soprattutto a livello europeo. Dopo gli aiuti all’Italia a suon di medici e attrazzature varie, il leader cinese ha inviato una lettera ad Angela Merkel dai toni saudenti. «Se la Germania ha bisogno, la Cina è pronto ad aiutare. Le sfide sanitarie sono sfide comuni per l’umanità. Unità e cooperazione sono l’arma più potente».

Questa mossa cinese è funzionale alla strategia di Xi Jinping di accreditare il suo Paese come il baricentro del nuovo ordine mondiale del post-coronavirus. Funzionale è anche e soprattutto la politica degli aiuti internazionali lanciata dopo la fine dell’allarme coronavirus in Cina. È quello che fece l’America alla fine della Seconda guerra mondiale in favore di Paesi in difficoltà nonché bisognosi di ricostruzione economica. A questa missione di costituire il perno di un nuovo ordine mondiale si sta sottraendo l’America di Donald Trump, che sembra pensare in primo luogo agli interessi nazionali degli Usa.

Ma se è così, la terza guerra mondiale, la guerra del coronavirus la sta vincendo la Cina.

Le autorità cinesi provano ora a dire che il virus possa essere stato “importanto” dalla Cina con le Olimpiadi militari che si sono svolte a Wuhan nell’ottobre del 2019. E provano anche a tirare in ballo l’Italia citando un’osservazione di Giuseppe Remuzzi, direttore del centro ricerche farmacologiche del Mario Negri di Bergamo, secondo il quale «i nostri medici di base ricordano di aver visto casi gravi e strani di polmonite dicembre e già a novembre» sarebbero state registrate nel nostro Paese già nel novembre del 2019. È la seconda mossa di Xi: cambiare le carte in tavola.

Ma questa è la corretta c+sequenza degli eventi. Come la ricostruisce il Corriere della Sera di ieri.È dal dicembre del 2019 che i medici cinesi cominciano a notare l’insorgenza di «polmoniti anomale». I pazienti sono tutti collegati al mercato della carne selvatica di Wuhan. Ma è solo il 31 dicembre che la Cina avverte l’Organizzazione mondiale della sanità dell’esistenza del nuovo morbo. Il 1 gennaio circa 170mila persone partono da Wuhan. La città è un importante snodo ferroviario e aeroportuale della Cina. E vi abitano 11 milioni di persone. Molti cinesi si spostano per in occasione delle festività del Capodanno lunare. Wuhan è isolata e blindata solo il 21 gennaio. In tre settimane vi sono transitate 7 milioni di persone.

È un fatto poi che a Wuhan convergono 9mila persone in occasione delle Olimpiadi militari. E molte di loro possono essersi recate al mercato della carne selvatica, che rappresenta un’attrazione turistica. Di queste, un numero imprecisato (ma presumibilmente alto) può aver contratto il virus e averlo quindi portato in patria.