Le parole di presidente di Gioventù Nazionale,, partono dall’apice della crisi che stiamo vivendo per l’epidemia da Coronavirus. In un momento d’emergenza, come quello che stiamo attraversando, denso di paura. Fitto di incognite. Si proiettano, però, oltre lo steccato della paura da contagio. In un domani, che si spera imminente, in cui ci si potrà rialzare, orgogliosi «di aver sconfitto il mostro». Eccole, allora, di seguito, le parole di Roscani in una riflessione sentita quanto lucida.

È il momento di fare chiarezza. Della responsabilità. E dell’orgoglio. È il momento di chiudere tutto, ma per davvero stavolta. Senza mezza termini, senza rincorsa alla visibilità. Mi piacerebbe vedere un Presidente del Consiglio determinato, ma che rassicuri. Che ci spieghi come aiutare il Sistema Sanitario Nazionale a reperire strumenti e ampliare i posti di terapia intensive e sub intensiva utili ad affrontare l’emergenza Covid 19 . Che racconti come aiutare le famiglie e le imprese. Come risarcire bar, ristoranti, esercizi commerciali, le partite iva italiane penalizzate da una chiusura totale, necessaria per il bene della Nazione. È il momento di restare a casa, per noi stessi. Per difendere i nostri nonni. Per tutelare i cardiopatici e le, purtroppo tante, persone costrette ad uscire di casa per fare una seduta di chemioterapia. Per gli immunodepressi. Perché per tutte queste persone il virus potrebbe essere letale. È un atto d’amore. E come ogni atto d’amore non è mai solo per se stessi.