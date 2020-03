Tempestività ed efficacia. Sono queste le risoluzioni che nel caso dei contagi da coronavirus in Russia hanno fatto, e stanno facendo, la differenza. Già, perché uno Stato pronto e capace di applicare da subito misure stringenti, nel caso di un’epidemia come quella che sta mettendo in ginocchio l’Europa, fa la differenza. La Russia, in questo momento una vera isola felice in cui il Covid 19 non arriva a dilagare come nel vecchio continente, dimostra come risolutezza e tempismo possono limitare. Arginare. Quanto meno contenere i rischi di una pandemia.

Coronavirus, ecco perché in Russia i contagi al minimo

Ecco gli interventi stringenti messi subito in campo dalla Russia

La battaglia si è giocata sui confini: blocco dei voli, collegamenti ferroviari e viaggi