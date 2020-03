Bizzarra precisazione dell’ordinanza per il rispetto delle norme di contenimento del possibile contagio da coronavirus. A farla sulla sua pagina Facebook ufficiale è il comune sardo di Mamoiada, in provincia di Nuoro. In un post con alcuni chiarimenti in merito ai divieti imposti da Palazzo Chigi, si specifica infatti come sia possibile “portare fuori il cane per espletare i propri bisogni”, ma anche che l’animale in questione “deve essere necessariamente in vita“. Nel giorno più drammatico per contagi e morti, arriva dalla Sardegna lo spunto per un sorriso. Il passeggio dei cani vivi…