Il bollettino della guerra al coronavirus si aggiorna alle ultime rilevazioni fornite dalla Protezione civile nel consueto appuntamento con la stampa delle 18. E la curva è ancora al rialzo. Altre 368 persone sono decedute oggi. E, secondo quanto sottolineato da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza, quello odierno è il numero più alto di vittime dall’inizio della crisi. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza Covid 19 è di 1809.

Coronavirus, l’aggiornamento della Protezione civile

«Ci sono 369 nuovi guariti, il totale è 2335. Ci sono 2853 nuovi casi di pazienti positivi, il totale è 20603. Di questi, 9268 sono in isolamento domiciliare, 1672 in terapia intensiva. Purtroppo abbiamo registrato altri 368 decessi», le parole di Borrelli che, con l’agghiacciante lucidità della matematica, asseverano una criticità ancora apertissima. talmente tanto che, proprio su un possibile nuovo picco, e su indicazioni relative alla tendenza epidemiologica dei prossimi giorni, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile ha affermato: «Non ci esprimiamo rispetto allo stato della curva epidemica. La stiamo misurando, stiamo vedendo crescite diversificate per Regione». Poi ha aggiunto: «Stiamo raccogliendo i dati in maniera sistematica per presentare al meglio la situazione reale e interpretare le tendenze».

L’appello alla responsabilità individuale