L’Agenzia federale di biologia medica della Federazione Russa ha annunciato di aver elaborato un farmaco per il trattamento del coronavirus. Lo rende noto il sito Sputniknews. In una nota, L’Agenzia comunica di aver predisposto il farmaco basandosi sui principi attivi della Meflochina, utilizzata per combattere la malaria.