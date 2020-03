L’epidemia di coronavirus ha costretto medici e infermieri del Paese a combattere in trincea contro un nemico invisibile e letale. Sono i camici bianchi i nostri eroi: e su questo non può e non deve esserci dubbio. E proprio per questo va chiarito con assoluta certezza quanto sta accadendo all’ospedale di Crotone dove, in questo momento, a quanto apprendiamo dal sito de Il Giornale, risulta che «300 dipendenti si sono messi in malattia mentre impazza la bufera Covid-19. Tra loro, 151 sarebbero sanitari, di cui 33 medici, 91 infermieri e 17 operatori socio-sanitari.

Non sono illazioni perché proprio i vertici dell’Asp pitagorica hanno denunciato i propri imboscati».

Crotone, fuga dai reparti di medici e infermieri: l’interrogazione di Wanda ferro (Fdi)

Dunque, mentre almeno 8000 sanitari hanno risposto in massa al bando per la creazione di una ulteriore task force di 300 medici da inviare nelle regioni del Nord. Nelle stesse ore in cui, staffettandosi con gli scienziati cinesi, atterrano da Cuba nel Belpaese 52 esperti in malattie infettive. Proprio quanto anche la Russia di Putin offre collaborazione con l’invio da Mosca di veicoli, virologi militari e specialisti nella disinfezione mobile per aiutare le regioni italiane più colpite, la Calabria deve fare i conti con quelli che sono già stati definiti da più parti “i furbetti del Coronavirus”. Sul caso, allora, è intervenuta poco fa la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che ha annunciato un’interrogazione al governo sulla vicenda.

Il caso di Crotone: malattia o furbetti del coronavirus?

«Bisogna fare chiarezza su quanto avvenuto all’ospedale di Crotone», ha dichiarato le’esponente Fdi. «Nosocomio in cui dove, secondo quanto denunciato dal direttore generale, centinaia tra medici, infermieri e operatori sanitari si sarebbero messi in malattia, in coincidenza con l’aumento dei casi di coronavirus in quel territorio. Il dato è certamente anomalo, ed individuare e stroncare eventuali situazioni di abuso è doveroso. Sia nei confronti di chi è realmente ammalato, sia nei confronti di quel personale sanitario che in tutti gli ospedali, anche in quelli calabresi, sta lottando in prima linea per salvare la vita ai pazienti. Con enormi sacrifici personali e familiari. E senza tirarsi indietro davanti alla fatica e al rischio di contagio».

«Una vergogna su cui occorre fare chiarezza»

«Le autorità preposte – ha quindi proseguito Wanda Ferro – devono fare immediatamente luce sull’eventuale comportamento truffaldino e irresponsabile di persone che hanno scelto, in un momento di grande difficoltà per l’intera Nazione, di sfuggire al proprio dovere. Ci sarebbe persino chi, chiamato a rinforzare gli organici dell’ospedale, si sarebbe “ammalato” il giorno dopo aver firmato il contratto. Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita. Ancor di più in una regione che vive una drammatica carenza di personale e di strutture. E che con grande sforzo di tutti si sta organizzando per affrontare una grave emergenza sanitaria. Una vergogna che non può offuscare il lavoro di chi, negli ospedali calabresi, sta onorando il camice che indossa. Mostrando dedizione, coraggio e responsabilità nei confronti dell’intera collettività. Gli abusi vanno puniti con l’immediato licenziamento. E con l’applicazione esemplare delle pene previste qualora vengano riscontrate fattispecie di reato».