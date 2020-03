Fratelli d’Italia: “Gli italiani sono allo stremo e il governo aumenta i poteri all’Agenzia delle Entrate” (video)

Fratelli d’Italia denuncia. Incredibile, in tempo di emergenza da coronavirus, per il Governo rosso-giallo la priorità è aumentare i poteri all’Agenzia delle Entrate. Lo denuncia il deputato bolognese di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. L’esponente di FdI di Bologna posta un video sulla sua pagina Facebook in cui denuncia questo ennesimo, gravissimo, comportamento dell’esecutivo in questo momento difficile per tutti.

Fratelli d’Italia: nessun indennizzo ma più vessazione

“Non solo il Governo non sconta un centesimo di tasse, non solo esclude milioni di professionisti da ogni forma di indennizzo, ma addirittura aumenta di 2 anni i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate verso gli italiani”, dice. Bignami sottolinea che in un momento così particolare, in cui siamo tutti chiusi in casa e nessuno riesce a lavorare e a produrre, cosa fa il Governo? Riesca a introdurre una norma che dà più poteri all’Agenza delle Entrate per fare accertamenti nei confronti degli italiani”.

Misure in odio agli italiani e a chi produce

E questo lo fa in ragione del rinvio di soli due mesi del pagamento delle tasse. Attenzione – aggiunge Bignami – non è che ci scontino una lira, dovremo pagare tutto sino all’ultimo centesimo. Al massimo – dice il deputato – potremo dilazionarlo in qualche rrata. Ma a questo cirrispone un ulteriore incremento dei poteri dell’Agenzia delle Entrate. Mi sembra – aggiunge – un ulteriore misura in odio al ceto produttivo: artigiani, commercianti, professionisti.

Molte categorie escluse dagli indennizzi

Inoltre, denuncia Bignami, tutta una serie di categorie sono esclusi da qualsiasi indennizzo. Ci sono quei 600 euro, un’elemosina, con cui praticamente non ci fa nulla, ma non si dà l’indennizzo a queste categorie e per giunta di aumentano i poteri dell’Agenzia delle Entrate. “Questo significa – conclude Bignami – avere in odio gli italiani, avere in odio le categorie produttive. Noi faremo in parlamento una battaglia affinché sia cancellata questa vergognosa norma. Insomma, in un momento in cui gli italiano sono allo stremo, il governo aumenta i poteri di vessazione. Vi dovete solo vergognare”, conclude.