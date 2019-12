La denuncia riferita oggi da il Secolo d’Italia di quanto accaduto a Bologna è di una gravità inaudita. Mi attiverò immediatamente – annuncia in una nota il parlamentare di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami – con una interrogazione parlamentare. “Il Ministro dell’Interno riferisca subito sulla vicenda ed assuma i provvedimenti del caso”.

Interrogazione di Bignami al ministro dell’Interno

“Se chi doveva vigilare sul rinnovo dell’appalto – afferma l’esponente di Fdi – non l’ha fatto dovrà assumersene la responsabilità e risponderne nelle opportune sedi”. “In ogni caso, siamo costretti ancora una volta a constatare quanto poco dignitoso sia il trattamento riservato ai nostri agenti di Polizia”. “Essi rischiano la loro vita a tutela della nostra incolumità a fronte di stipendi inadeguati al gravoso e pericoloso compito svolto. E non è nemmeno garantita l’erogazione puntuale dei buoni pasto. Chi minimizza su tali aspetti – conclude la nota di Bignami – ha completamente fallito nell’individuazione delle priorità del Paese”.

Niente buoni pasto e poi persino la doccia gelata

La situazione denunciata dal nostro giornale riguarda la mancata erogazione dei buoni pasto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, annunciata in una circolare dello scorso 23 dicembre da parte della Questura e valida per tutti i circa 2500 agenti in servizio nella provincia di Bologna. La questura ha tenuto a precisare che la responsabilità è tutta della Prefettura che non avrebbe provveduto per tempo al rinnovo del relativo appalto.

Accanto a questo trattamento davvero indecoroso, anche l’episodio denunciato dai sindacati di polizia e risalente allo scorso 25 dicembre, quando duecento poliziotti sono stati costretti al lavoro per il derby di Natale, ovvero la partita di basket tra Virtus e Fortitudo. In piedi per ore e al freddo, al termine del turno di servizio si sono dovuti lavare al rientro in caserma con doccia gelata per il mancato funzionamento dei servizi igienici.