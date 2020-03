Firenze, i radical chic si fanno blindare dal comune la strada con cancelli di ferro

Firenze, via dell’Ortone è una piccola strada nel cuore del centro storico. E’ vicino all’antica università di Archittettura, l’unica rimasta in città, e il mercato di Sant’Ambrogio. Naturalmente la movida fiorentina passa anche da queste parti. Ma con la movida anche ubriachi, spacciatori, delinquenti. E’ una stradina pubblica, comunale. Il passaggio dovrebbe essere consentito h24. Invece, incredibilmente, i residenti e chi ci lavora, hanno deciso di chiuderla nelle ore serali con un cancello di ferro. Sarebbe bello se potessimo chiudere le strade dove passa o sosta chi non ci piace con dei cancelli di ferro…

