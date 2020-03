Firenze, 15enne nordafricano travolge e rapina per strada una donna anziana: ricoverata all’ospedale

In 48 ore la polizia di Firenze ha identificato il presunto autore della rapina messa a segno in viale Cadorna ai danni di una signora anziana. Si tratta di un 15enne nordafricano, che è stato denunciato. Quella mattina la donna stava andando in farmacia quando qualcuno, passandole velocemente accanto, le ha afferrato e strappato la borsa di mano.

L’azione fulminea del 15enne nordafricano

L’azione sarebbe stata così fulminea ed improvvisa che la vittima ha perso l’equilibrio. Cadendo a terra, ha riportato la frattura del femore oltre ad una ferita all’arcata sopracciliare con una prognosi di 35 giorni. È ancora ricoverata in ospedale.

L’aggressore aveva un vestito scuro e un cappuccio

La donna inizialmente aveva addirittura pensato che il suo aggressore l’avesse letteralmente travolta a bordo di una bicicletta. Secondo la ricostruzione, il 15enne nordafricano era vestito di scuro e con il cappuccio calzato. Si è datp alla fuga a piedi con in mano il bottino del colpo.

Le mosse del 15enne nordafricano

Nelle ore successive all’episodio la Squadra Mobile di Firenze si è subito messa sulle tracce dell’autore del reato. Ne ha ricostruito minuziosamente tutti gli spostamenti tramite le immagini delle videocamere di sorveglianza cittadine, pubbliche e private. Il rapinatore nonsi sarebbe allontanato troppo dal luogo del delitto. Prima ha controllato la refurtiva. Poi, dopo qualche giro, è entrato nel portone di uno stabile della zona.

Denunciato per rapina aggravata e lesioni

Gli investigatori si sono appostati e così, appena il sospetto è uscito dal palazzo, lo hanno subito fermato ed identificato. Si tratta, come detto, di un 15enne nordafricano. Addosso aveva ancora un portamonete portato via durante la rapina in viale Cadorna. Nella sua dimora, invece, gli agenti hanno recuperato il codice fiscale e parte del denaro contante sottratti alla vittima. Ilgiovane è stato denunciato per rapina aggravata e lesioni.