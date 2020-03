Ferrera isola felice, immune dall’incubo Covid 19. Mille abitanti in provincia di Pavia, nessuno positivo. Per il sindaco, Giovanni Fassina, è un caso da studiare. “Analizzate il sangue dei residenti”, dice il primo cittadino. Ma dalla Regione temporeggiano. Avranno il via libera? Se così non fosse, il paese è pronto alla ribellione. (“è una cosa che proprio non mi va giù”, dice Fassina).

Ferrera isola felice, immune dal Covid 19

Ferrera Erbognone, 1.099 abitanti in Lomellina, per ora non è stata neppure sfiorata dal virus. Un miracolo. Un mistero se si pensa che la provincia pavese ha registrati 1.712 casi di contagio. Una coincidenza? Il caso meriterebbe di essere approfondito a livello scientifico.

Infatti sarà oggetto di un’indagine condotta dall‘istituto Mondino di Pavia, non appena arriverà il via libera dalla Regione. Dopo l’approvazione della delibera di giunta, il sindaco ha fatto distribuire un avviso a tutte le famiglie del paese. Sino al prossimo 2 aprile sarà possibile prenotarsi per effettuare gli esami del sangue in un laboratorio del vicino comune di Sannazzaro de’ Burgundi. Il prelievo sarà gratuito e volontario. I cittadini che non potranno recarsi a Sannazzaro de’ Burgundi avranno l’opportunità di fare a casa l’esame ematochimico.

Il sindaco aspetta l’ok della Regione

Per ora il progetto è stato approvato e finanziato dal Comune di Ferrera. Il sindaco ha chiesto di poter procedere. Ma deve aspettare che si pronuncia l’Unità di crisi. “Il nostro credo non credo sia dovuto alla genetica. Siamo come tutti gli altri. Si tratta solo di una situazione contingente. Che viene mantenuta perché evidentemente la popolazione è stata ligia nel rispettare le cautele prese con le ordinanze. Abbiamo una buona popolazione anziana e un’età media alta”. L’indagine – riporta dettagliatamente la Stampa – vuole chiarire se nella popolazione di Ferrera Erbognone sono presenti anticorpi in grado di contrastare il coronavirus. L’ipotesi è infatti quella che ci sia qualcosa nel sistema immunitario di questa piccola popolazione, che può fornire una chiave di lettura, importante nella cura della pandemia.