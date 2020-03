Un appello a farsi le mascherine da soli, accompagnato da tanto di tutorial. Il Comune di Capri lo ha rivolto ai propri cittadini dalla sua pagina Facebook “Città di Capri”. “La situazione impone che, come sempre è avvenuto nella storia dell’isola, gli artigiani e le valorose donne capresi scendano in campo in prima persona. È necessario – è l’appello del Comune – stringere ulteriormente le fila e mettere in campo ulteriori strumenti di protezione dal coronavirus“. Primo fra tutti le introvabili mascherine.

“Abbiamo bisogno di mascherine: fatele da voi”

“Abbiamo bisogno di mascherine, e abbiamo già fatto tutti i passi per procurarne in quantità adeguata”, si legge ancora sul post del Comune, che però spiega: “Nell’immediato è urgente produrne artigianalmente il maggior numero possibile. Chi sa, vuole e può collaborare lo faccia, confezionandole con le proprie mani”.

Ma c’è chi solleva dubbi

Il Comune di Capri ha anche pubblicato un video tutorial di circa 2 minuti con le istruzioni necessarie al confezionamento delle mascherine utilizzando una semplice tovaglietta di tessuto-non tessuto, della carta forno e due elastici. “A tutti coloro che collaboreranno l’Amministrazione comunale rivolge sin d’ora il suo più profondo ringraziamento”, conclude il messaggio, incurante delle polemiche già consumate intorno a questo tipo di soluzione, che in molti sconsigliano, sebbene sia stata proposta in tv da un medico di un importante ospedale di Milano.