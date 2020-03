Farmaco Avigan, ok dell’Aifa. Da domani si sperimenta in tutta Italia

Via libera del governo alla sperimentazione del farmaco Avigan. “Il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato tecnico-scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia”. Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’incontro con il direttore generale di Aifa. “Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per le altre sperimentazioni in corso”, precisa il ministro.

La soddisfazione del governatore Zaia

“Apprendo con piacere la comunicazione del Ministro Speranza e benvenga la decisione dell’AIFA di sperimentare l’utilizzo del farmaco Avigan sul territorio nazionale, per testare le capacità di combattere il coronavirus”. E’ il commento del Presidente del Veneto, Luca Zaia, all’annuncio del Ministro della Salute, Speranza, sull’avviso della sperimentazione delfarmaco. “Non bisogna lasciare nulla di intentato nella lotta alla peggiore epidemia dal dopo guerra ad oggi”, conclude.

I produttori del farmaco Avigan: “Approvato nel 2014”

“Fujifilm è al corrente della grave situazione che si sta verificando in Italia, tuttavia in questa fase l’azienda non è in grado di divulgare alcun piano per l’uso di Avigan in altri Paesi. Per valutare la sua efficacia e sicurezza nei confronti di Covid-19, Fujifilm prevede di avviare uno studio clinico in Giappone”. Così Mario Lavizzari, corporate senior director Fujifilm Italia Spa, azienda nipponica che produce il farmaco antivirale Avigan. “Avigan – ricorda – è stato approvato nel 2014 in Giappone come farmaco anti-influenzale”.

Il farmaco giapponese è un anti-influenzale

Il farmaco in Giappone deve essere fornito solo a discrezione del ministero per la Salute, il Lavoro e il Welfare”. “Avigan – prosegue – è ora somministrato a pazienti di Covid-19 in Giappone ai fini di uno studio di osservazione condotto da istituzioni mediche che cooperano con i team istituiti dal Centro nazionale per la salute e la medicina globale del Giappone. Fujifilm non ha svolto alcun ruolo nelle ricerche di cui sopra e non è quindi in grado di commentare questi risultati. Al momento non esistono prove scientifiche cliniche pubbliche che dimostrino l’efficacia e la sicurezza di Avigan contro Covid-19 nei pazienti”.