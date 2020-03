Vuoi uscire di casa, anche se in quarantena, la chiave c’è ed è un bel ricorso… E così scopriamo pure la giustizia al tempo del coronavirus. Quella che se ne frega delle privazioni di tutti. Che scardina le norme. Abbatte le restrizioni. La sigaretta che non si nega al condannato a morte, figurati se al recluso da quarantena.

Succede al Tar della Campania ed è il ministro Bonafede che deve spiegare alla pubblica opinione se è normale che con decine di milioni di italiani chiusi dentro casa sia sufficiente un ricorso al TAR per uscire senza problemi nonostante gli obblighi sanitari.

Ricorso dalla quarantena

Fa l’avvocato il tizio in questione, ed è indubbiamente bravo. Non facciamo nomi per non beccarci qualche querela temeraria, ma fa strabuzzare gli occhi quanto abbiamo letto su Caserta report, il sito che ha lanciato la notizia con ogni dettaglio.