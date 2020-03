Non solo responsabilità, sacrificio, consapevolezza. Questo, per gli italiani, è e deve essere anche il momento dell'”orgoglio e coraggio“. È stata Giorgia Meloni, ieri, a ricordare che ora “dobbiamo dimostrare quanto valiamo. Come popolo, come nazione”. Che è il momento, appunto, in cui con orgoglio e coraggio possiamo dimostrare di essere “la grande nazione” che siamo, anche di fronte alla battaglia più dura. Un richiamo-appello che, con il simbolo del Tricolore, è diventato anche una campagna politica, lanciata da Gioventù nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia.

Gioventù nazionale: “Esponi il tricolore”

La campagna è in linea con le esigenze del momento. Anzi, con la prima esigenza del momento: non uscire di casa. E così, per dimostrare la nostra forza di popolo di fronte al coronavirus, l’idea è quella di esporre tutti un tricolore alla finestra. Tutti, specie i più giovani che non sono abituati al sacrificio e men che meno a sacrifici come quelli che vengono richiesti oggi.

“Dimostriamo la nostra audacia: restiamo a casa”

“Noi, generazione del nuovo millennio, figli del progresso e del benessere, mai ci saremmo aspettati di vivere un momento così buio. È in questi momenti – è l’invito di Gioventù nazionale – che dobbiamo dimostrare la nostra audacia. Restiamo a casa, esponiamo il nostro Tricolore, simbolo di coraggio e audacia: facciamolo tutti”. “Coraggio Fratelli d’Italia, coraggio, Italia”, è l’esortazione dei giovani di FdI, che in questo giorni sono stati anche in prima linea portando a domicilio, ad anziani e malati, cibo e medicine.