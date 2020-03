“Di fronte a noi abbiamo una grande e difficile sfida da affrontare. Dimostriamo che possiamo vincere anche

questa battaglia. Continuiamo a stupire il mondo: noi siamo l’Italia che non si arrende”. È quanto scrive su Instagram il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che questa mattina ha postato la foto di un grande Tricolore. Un appello che arriva nei giorni più difficili, quelli del contagio che avanza e delle regole da “quarantena” che tutti devono osservare. Ma quello di oggi, per la Meloni, è anche il giorno del rammarico. Per quegli allarmi sui rischia di riaprire la Borsa al buio, provocando – come accaduto – il crollo della stessa. Allarmi rimasti inascoltati dal governo.

Meloni: sulla Borsa avevamo ragione noi

“Si sta concretizzando il tracollo della Borsa che avevamo purtroppo temuto”, scrive oggi la Meloni su Fb. “Avevamo chiesto al Governo di valutare la chiusura temporanea della Borsa o quantomeno di vietare le vendite allo scoperto. Invece nulla è stato fatto, come nulla è stato fatto finora sul piano economico. A differenza della Germania che ha già varato provvedimenti concreti per tutelare aziende e posti di lavoro. L’Italia non ha altro tempo da perdere. Fratelli d’Italia continua a presentare al Governo le sue proposte. Se fossero state prese in considerazione oggi la Borsa non avrebbe bruciato in poche ore tutti i guadagni dell’anno”. La conclusione della leader di FdIO è amara, ma purtroppo molto realistica.