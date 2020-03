Draghi premier, l’incredibile proposta in diretta tv di un parlamentare della Lega (video)

«Come sarebbe a dire Draghi?» Il conduttore del talk show televisivo stenta credere alle sue orecchie quando sente il deputato leghista Edoardo Rixi proporre l’ex presidente della Bce come possibile capo di un governo di transizione. «Può essere una figura accettata da tutti», sostiene il parlamentare del Carroccio. Ma non è Draghi l’uomo dei poteri forti? Quei poteri che sono da sempre il nemico numero uno della Lega e dei sovranisti? E poi, coerenza politica a parte, potrebbe mai un personaggio come Draghi “sprecarsi” per presiedere un governi a termine? È proprio vero che la politica è l’arte del possibile. E, soprattutto, dell’impossibile.

Proponiano ai nostri lettori le incredibili dichiarazione dell’esponenete leghista.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO