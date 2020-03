, ancora lui”. In un video postato su Facebooktorna a smascherare il giornalista, sospeso dall’Albo, che continua a vendere fumo. E ingannare i cittadini con miracolose terapie sanitarie e farmacologiche.

“Ha fatto credere – denuncia il parlamentare di Fratelli d’Italia – di poter curare malattie gravi, anche tumori e diabete, con le pillole che lui vende e i libri che scrive. Le persone si illudono e lui guadagna”.

Anche sul coronavirus Panzironi cerca di poter lucrare. Donzelli nel suo video riporta le parole del giornalista (che non è medico, né nutrizionista) che parla di metodi importanti ed “efficaci” per arginare il virus. Si tratta di integratori, di vitamina C , che “guarda il caso è alla base degli integratore che lui vende”. I metodi subdoli di questo signore vanno denunciati, incalza il deputato del partito di Giorgia Meloni.