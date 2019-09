E’ polemica durissima sul film di Adriano Panzironi, che propaganda teorie assolutamente prive di scientificità. E il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli chiede in un’interrogazione al governo di muoversi affinché il pubblico non sia condizionato dalla diffusione “della bufala”.

Interrogazione al governo sul film di Panzironi

“Il governo consente al sedicente guaritore Adriano Panzironi di portare nelle sale cinematografiche, i prossimi 8 e 9 ottobre, il film ‘L’uomo che volle vivere 120 anni’. Trasmissioni televisive, libri, convention realizzate in edifici di proprietà pubblica. Ma lo Stato non fa niente per impedire la diffusione della bufala del ‘Life 120′”. “E’ una teoria che non ha alcun riscontro scientifico e pericolosa per la salute dei cittadini. Il Ministero delle Attività Culturali fermi d’urgenza la proiezione della pellicola“. A chiederlo proprio in una interrogazione presentata alla Camera è Donzelli.

“Finte teorie mediche”

“Il film è già programmato nelle sale di tutta Italia – sottolinea Donzelli – la preposta Commissione per la revisione cinematografica l’ha evidentemente autorizzato: noi abbiamo richiesto il documento di nulla osta per conoscere le motivazioni. Non basta riempirsi la bocca con i buoni principi: occorre fermare la diffusione di contenuti che lucrano sulle sofferenze e le speranze delle persone. L’Agcom e l’Antitrust hanno già sancito le irregolarità messe in atto dalle trasmissioni di Panzironi, che maschera finte teorie mediche per vendere i suoi libri e i suoi integratori. Eppure – conclude Donzelli – il governo non ha mai deciso di intervenire sulle frequenze tv a tutela della salute dei cittadini: è una palese contraddizione e per questo chiediamo un intervento”.